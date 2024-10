Safran investit plus d’un milliard d’euros pour son réseau mondial de maintenance et réparation

AOF - EN SAVOIR PLUS

La croissance du réseau MRO s'accompagnera d'un plan de recrutement de plus de 4 000 personnes dans le monde, et de partenariats académiques locaux qui participeront à la montée en compétences de l'ensemble des salariés.

Ces investissements permettront d'atteindre une capacité de 1 200 visites en atelier par an à horizon 2028.

Le moteur LEAP de CFM International, entré en service en 2016, équipe aujourd'hui la majorité des familles d'avions monocouloirs de nouvelle génération Airbus A320neo, Boeing 737 MAX et COMAC C919 soit près de 4 000 avions en service.

(AOF) - Safran Aircraft Engines a lancé un plan d’investissement de plus d’un milliard d’euros dans le cadre du développement de son réseau mondial de maintenance et réparation (MRO) afin d’accompagner la croissance de la flotte de moteurs LEAP dans le monde. Ce plan massif vise à augmenter la capacité globale du réseau MRO de Safran pour accompagner la montée en cadence des activités de services du LEAP au cours des prochaines années.

