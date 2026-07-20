information fournie par Reuters • 20/07/2026 à 17:25

Safran-IndiGo et CFM signent un MoU pour une commande de plus de 1.000 moteurs LEAP-1A

Safran SA SAF.PA :

* INDIGO ET CFM SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD OUVRANT LA VOIE À UNE COMMANDE RECORD DE PLUS DE 1 000 MOTEURS LEAP-1A

* COMMANDE AFIN D'ÉQUIPER 510 AVIONS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO

Texte original https://tinyurl.com/3csxj9fh Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)