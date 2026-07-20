Safran-IndiGo et CFM signent un MoU pour une commande de plus de 1.000 moteurs LEAP-1A

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Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi en petite forme, au premier jour d'une semaine marquée par une réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et des tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, Paris (+0,02%) et ...
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information fournie par Zonebourse•20.07.2026•17:45•
A l'occasion du salon de Farnborough, la première compagnie aérienne indienne a officialisé la signature d'un protocole d'accord historique portant sur plus de 1 000 moteurs LEAP-1A. La compagnie à bas coûts a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord ...
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SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•20.07.2026•17:31•
Airbus a annoncé lundi une commande de six avions A350 et deux commandes d'hélicoptères, à l'occasion de l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni. Les six A350-1000 sont destinés à une compagnie saoudienne qui a effectué son vol inaugural ...
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