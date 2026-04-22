Safran inaugure site de maintenance moteurs d’hélicoptères à Norderstedt, près d’Hambourg

* Safran Helicopter Engines a inauguré 22 avril 2026 site industriel à Norderstedt, près d’Hambourg, dédié au support, à la maintenance et à la réparation de moteurs d’hélicoptères. * Installation de 3 000 m² vise à accompagner croissance du marché européen des hélicoptères civils et militaires. * Site remplace implantation précédente de Hambourg, avec surface en hausse de 50%. * Capacités incluent maintenance locale, stockage de pièces de rechange, disponibilité 24/7 pour moteurs Arrius, Arriel, RTM322. * Site accueille 80 employés, avec empreinte carbone réduite via panneaux photovoltaïques, toit végétalisé, systèmes à haute efficacité énergétique. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Safran SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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