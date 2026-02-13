Safran hésite à s'immiscer dans le conflit qui l'oppose à Pratt pour les moteurs d'Airbus

(Ajout de citations et de détails) par Tim Hepher

Le fabricant de moteurs CFM fera de son mieux pour répondre à toute demande de moteurs supplémentaires de la part d'Airbus cette année, au-delà des quantités convenues, mais sa priorité est de respecter ses engagements d'approvisionnement actuels, a déclaré Olivier Andries, directeur général de Safran SAF.PA , vendredi.

Des sources industrielles ont indiqué qu'Airbus AIR.PA est bloqué dans une impasse avec le motoriste Pratt & Whitney

RTX.N au sujet de l'approvisionnement en moteurs, ce qui met en péril ses principaux objectifs de production et l'incite à se tourner vers CFM pour obtenir davantage de moteurs afin de s'adapter à la situation.

M. Andries a déclaré aux journalistes que les prévisions de CFM concernant une augmentation de 15 % des livraisons totales de moteurs LEAP cette année, incluses dans les résultats annuels de Safran annoncés vendredi, ne prévoyaient pas d'augmentation de sa part de marché.

M. Andries a déclaré que CFM, détenue conjointement par Safran et GE Aerospace GE.N et en concurrence avec Pratt & Whitney pour le choix des moteurs des compagnies aériennes sur l'A320neo, a convenu des volumes avec Airbus pour 2026.

"Comme chaque année, si nous pouvons faire plus, nous le ferons, mais notre engagement correspond à notre part de marché", a-t-il déclaré.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'objectif de production d'Airbus était en suspens car le constructeur n'a toujours pas conclu d'accord de fourniture avec Pratt & Whitney pour 2026 et 2027.

Airbus prévoit d'augmenter la production de la famille A320neo à 75 par mois en 2027, contre environ 60 actuellement, mais a reporté cet objectif à plusieurs reprises en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

Airbus a déclaré le mois dernier que les moteurs arrivaient en retard, en particulier ceux de Pratt & Whitney. L'entreprise a également fait état de problèmes dans le passé concernant les livraisons de CFM.

Pratt & Whitney a déclaré au salon aéronautique de Singapour la semaine dernière qu'elle était persuadée qu'un accord serait conclu. Airbus s'est abstenu de tout commentaire avant la publication de ses résultats le 19 février.