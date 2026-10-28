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Safran-Extension d'un site et ouverture d'un centre de MRO en Malaisie
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 10:21

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Safran SA SAF.PA :

* EXTENSION EN MALAISIE DU SITE DE FABRICATION ET DE CHANGEMENT DE PUITS DE CHALEUR ET NOUVEAU CENTRE DE MRO DÉDIÉ AUX FREINS EN CARBONE

* L'EXTENSION DU SITE DE SENDAYAN, D’UN MONTANT DE EUR 134 MLNS, DOUBLERA SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE DISQUES DE FREIN EN CARBONE D’ICI 2028

* LE NOUVEAU CENTRE DE MRO DE 1.000 MÈTRES CARRÉS SITUÉ À NILAI REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE EUR 2 MLNS

Texte original tinyurl.com/9ush3cfe

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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