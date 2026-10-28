Safran-Extension d'un site et ouverture d'un centre de MRO en Malaisie

Safran SA SAF.PA :
* EXTENSION EN MALAISIE DU SITE DE FABRICATION ET DE CHANGEMENT DE PUITS DE CHALEUR ET NOUVEAU CENTRE DE MRO DÉDIÉ AUX FREINS EN CARBONE
* L'EXTENSION DU SITE DE SENDAYAN, D’UN MONTANT DE EUR 134 MLNS, DOUBLERA SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE DISQUES DE FREIN EN CARBONE D’ICI 2028
* LE NOUVEAU CENTRE DE MRO DE 1.000 MÈTRES CARRÉS SITUÉ À NILAI REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE EUR 2 MLNS
Texte original tinyurl.com/9ush3cfe
Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer