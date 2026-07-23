Safran et Lufthansa Technik signent un contrat de support et de services

Safran SAF.PA :

* SAFRAN ET LUFTHANSA TECHNIK CONCLUENT UN ACCORD DE SUPPORT ET DE SERVICES DE 10 ANS POUR LES TRAINS D’ATTERRISSAGE ET ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES AIRBUS

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(Rédaction de Gdansk)