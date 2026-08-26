Safran et HAL lancent le développement du moteur d'hélicoptère Aravalli

Le motoriste français et son partenaire indien franchissent une nouvelle étape dans leur coopération avec un programme destiné aux futurs hélicoptères militaires lourds de HAL.

Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) annoncent la signature d'un contrat avec leur coentreprise SAFHAL pour concevoir, développer, fabriquer et assurer le soutien du moteur Aravalli, d'une puissance de 3 500 à 4 000 chevaux.

Ce moteur de nouvelle génération équipera l'Indian Multi-Role Helicopter (IMRH) de 13 tonnes de HAL ainsi que sa variante navale, le Deck-Based Multi-Role Helicopter (DBMRH).

Le programme couvrira notamment la conception, la fabrication, les essais et le soutien du moteur, avec l'objectif de renforcer les capacités industrielles indiennes dans la propulsion aéronautique.

Safran souligne qu'il s'agit de sa première participation au codéveloppement d'un moteur de cette catégorie. Le programme pourrait également viser à terme des applications civiles, notamment le transport offshore, les missions utilitaires et le transport de très hautes personnalités (VVIP), tout en contribuant au développement des capacités indiennes de maintenance, réparation et révision (MRO).

Le titre Safran progresse de 1,7% à Paris et signe une progression de plus de 18% depuis le début de l'année.