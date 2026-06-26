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Safran et Exail Technologies en négociations en vue d'une acquisition
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 15:07

Exail Technologies EXA.PA et Safran

SAF.PA ont confirmé vendredi être entrés en négociations exclusives en vue d'une potentielle acquisition de l'ex-Groupe Gorgé par l'équipementier aéronautique français.

Les deux entreprises ont déclaré dans deux communiqués distincts, publiés en réponse à un article de l'agence Bloomberg, envisager une acquisition d’Exail Technologies par Safran au prix de 128,5 euros par action.

L'opération prendrait la forme d’un rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d’une offre publique obligatoire, ajoutent les entreprises, qui précisent qu'il n’existe "aucune certitude que ces discussions aboutissent à un accord ou à la réalisation de l’opération envisagée".

A la Bourse de Paris, vers 12h50 GMT, l'action Exail s'envolait de 19% à 111,6 euros, tandis que Safran abandonnait 1,9%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

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