Safran envisage de vendre ses actifs dans le domaine des intérieurs d'avions pour une valeur de 1,76 milliard de dollars, selon le FT

Le groupe français d'aéronautique et de défense Safran SAF.PA étudie la possibilité de vendre une grande partie de ses activités d'intérieurs d'avions, a rapporté le Financial Times vendredi, citant trois personnes familières avec le sujet.

Les actifs vendus pourraient valoir jusqu'à 1,5 milliard d'euros (1,76 milliard de dollars), selon le rapport. L'activité de sièges de cabine de la société, qui fait aussi partie de la division, n'est pas à vendre, selon le FT.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Safran n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Créé il y a 20 ans par la fusion du motoriste public Snecma et de la société d'électronique Sagem, Safran coproduit des moteurs avec GE Aerospace GE.N pour les avions moyen-courriers d'Airbus et de Boeing.

Safran a acquis les activités d'intérieurs d'avions en 2018 en rachetant le fabricant de sièges Zodiac Aerospace .

Les actifs à vendre, qui vont des coffres de cabine aux cuisines de bord en passant par les aménagements intérieurs, devraient susciter l'intérêt de groupes de capital-investissement et d'équipementiers, selon le journal.

Les discussions sur la vente potentielle émergent alors que le groupe cherche à se débarrasser des produits à faible marge tout en se concentrant sur les secteurs à plus forte marge tels que les moteurs à réaction, a ajouté le rapport.

En juillet, Safran a relevé ses prévisions annuelles après avoir annoncé des bénéfices plus élevés que prévu pour le premier semestre, avec son unité d'intérieurs de cabine en difficulté qui devient positive.

Par ailleurs, la société a envisagé de vendre son activité de produits de divertissement à bord, une plus petite division, a rapporté le Financial Times.

(1 dollar = 0,8542 euro)