La Bourse de Paris en léger recul avant la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule légèrement lundi, les investisseurs marquant le pas avant la très attendue décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), grâce à laquelle ils tenteront de déterminer l'orientation de l'institution monétaire pour 2026.

Vers 10H00 heure de Paris, l'indice CAC 40 cédait 22,07 points, soit 0,27%, à 8.092,67 points. Vendredi, le CAC 40 était resté stable (-0,09%) à 8.114,74 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette parisien a cédé 0,10%.

La réunion de politique monétaire suivie de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi sont au centre de l'attention des marchés.

"Tout autre résultat qu'une baisse d'un quart de point de pourcentage des taux de la Fed mercredi serait une grande surprise, mais si l'on se projette sur 12 mois, la situation devient bien plus floue", commente Derren Nathan, responsable de la recherche actions chez Hargreaves Lansdown.

"Les marchés anticipent deux autres baisses d'un quart de point comme scénario le plus probable" pour 2026, poursuit-il. Mais la "probabilité plus accommodante d'une troisième baisse", ou l'hypothèse "plus restrictive d'une seule baisse, n'est pas très loin derrière".

Ainsi, "le ton de la conférence de presse du président (Jerome) Powell et le communiqué qui l'accompagne seront essentiels" pour les acteurs de marché, qui tenteront d'y déceler des indices sur la suite de la politique monétaire de la banque centrale, affirme Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

L'Oréal monte à 20% de Galderma (dermatologie)

Le géant français des cosmétiques L'Oréal perdait 2,00% à 365,30 euros vers 10H00 heure de Paris, après avoir annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires du laboratoire suisse de dermatologie Galderma, portant ainsi sa participation au capital à 20%.

Le montant de cette acquisition réalisée auprès d'un consortium mené par EQT comprenant Sunshine SwissCo GmbH (SSCO), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment Pte. Ltd, n'est pas communiqué.

Euronext CAC40