 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Palace, lieu mythique des nuits parisiennes, rouvrira fin 2026, selon son propriétaire
information fournie par AFP 08/12/2025 à 10:29

Le nouveau propriétaire du Palace, Mickael Chetrit, dans la salle de spectacle avant sa rénovation, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le nouveau propriétaire du Palace, Mickael Chetrit, dans la salle de spectacle avant sa rénovation, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La salle de spectacles du Palace, lieu mythique des nuits parisiennes à l'abandon depuis deux ans, rouvrira ses portes fin 2026 après un an de rénovation, a annoncé à l'AFP son nouveau propriétaire Mickael Chetrit.

"Je veux recréer l'ADN du Palace à l'époque où il accueillait des concerts", détaille cet entrepreneur et producteur de 42 ans, qui possède déjà deux salles parisiennes, dont le Palais des Glaces, et vient de finaliser le rachat, avec ses associés, de ce lieu centenaire chargé d'histoire.

La salle de spectacle du Palace, avant sa rénovation, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La salle de spectacle du Palace, avant sa rénovation, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"C'est un nom connu dans le monde entier", assure-t-il, tablant sur une réouverture en octobre 2026.

Au tournant des années 80, le Palace était à la fois le night-club le plus célèbre d'Europe, attirant stars, artistes et créateurs (Mick Jagger, Andy Warhol, Karl Lagerfeld...), et une salle de concert où se sont produits Prince, Gainsbourg ou Grace Jones. Son sous-sol, décoré par le peintre Gérard Garouste, abritait un restaurant très sélect.

A partir du mitan des années 80, avec le reflux de la vague de la disco, le lieu a connu de longs trous d'air et changé plusieurs fois de propriétaire. Laissé à l'abandon de 1996 à 2008, il avait été entièrement restauré, accueillant concerts et spectacles à partir de 2018 avant de nouveau de fermer ses portes en 2023.

Le nouveau propriétaire Mickael Chetrit (g) et le décorateur Jacques Garcia chargé de la rénovation du Palace, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le nouveau propriétaire Mickael Chetrit (g) et le décorateur Jacques Garcia chargé de la rénovation du Palace, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Inoccupés depuis, la salle avec balcon et son sous-sol ont souffert du manque d'entretien, a constaté l'AFP lors d'une récente visite.

Pour la rénovation, les nouveaux maîtres des lieux ont fait appel au décorateur-star Jacques Garcia, qui a imprimé sa marque dans des hôtels de luxe et au Louvre et a aussi été un habitué des années folles du Palace.

"J'ai passé ma vie ici, avec des fêtes les unes après les autres aux côtés de gens hallucinants. On était des dingues, sans limite mais avec une forme d'élégance", dit à l'AFP le décorateur septuagénaire, qui promet de "l'exubérance" pour la rénovation.

Le nouveau propriétaire Mickael Chetrit (d) et le décorateur Jacques Garcia chargé de la rénovation, devant le Palace, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le nouveau propriétaire Mickael Chetrit (d) et le décorateur Jacques Garcia chargé de la rénovation, devant le Palace, le 4 décembre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Mickael Chetrit espère refaire du Palace une salle prisée des artistes, avec une jauge pouvant aller jusqu'à 1.400 spectateurs, en insufflant un peu de l'âme de l'époque.

"Le Palace représentait une époque de fêtes qui n'existe plus aujourd'hui où on avait l'impression que tout était autorisé. Yves Saint Laurent pouvait danser à côté du mec qui débarrassait les poubelles. Tout ça est révolu mais on va continuer de mélanger les genres", assure-t-il.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une séance de questions au gouvernment à l'Assemblée nationale à Paris
    France: Faure appelle les députés PS à voter en faveur du budget de la Sécurité sociale
    information fournie par Reuters 08.12.2025 11:06 

    Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure a déclaré lundi qu'il plaiderait auprès des députés socialistes pour un vote en faveur du projet de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. "Il y a eu toute une série d'avancées et la négociation ... Lire la suite

  • Le logo de la société Ageas dans son centre de service à la clientèle à Hong Kong
    BNP Paribas augmente sa participation dans l'assureur belge Ageas
    information fournie par Reuters 08.12.2025 10:55 

    BNP Paribas prévoit d'accroître sa participation de 14,9% à 22,5% dans Ageas, le plus grand assureur belge, afin de consolider sa position comme investisseur principal avec une transaction en deux volets d'une valeur de 3 milliards d'euros, ont déclaré les sociétés ... Lire la suite

  • BURELLE : La consolidation peut se poursuivre
    BURELLE : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 08.12.2025 10:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Le mouvement reste haussier
    MAUREL ET PROM : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.12.2025 10:49 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank