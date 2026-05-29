Safran en hausse après un soutien de l'UE pour industrialiser son moteur électrique ENGINeUS

Le groupe renforce son programme d'aviation décarbonée grâce à un soutien du Fonds européen pour l'innovation destiné à automatiser la production de son moteur électrique certifié.

Safran annonce la signature d'une convention de soutien avec l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) afin de lancer la fabrication en série du moteur électrique ENGINeUS.

Dans ce cadre, Safran Electrical & Power recevra un financement de 14,7 MEUR pour le projet ENGINeUS PULL, qui prévoit l'automatisation de la production sur son site de Niort entre 2026 et fin 2032.

Certifié par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) en 2025, le moteur sera produit grâce à deux lignes d'assemblage semi-automatisées, complétées par des capacités logistiques et de maintenance dédiées.

Conçu pour la propulsion 100% électrique d'avions de 2 à 4 passagers, ENGINeUS peut également être intégré à des architectures hybrides-électriques destinées à des avions régionaux de 19 passagers et à certaines applications de défense.

Agnès Pronost Gilles, directrice générale de la division Power de Safran Electrical & Power, estime que ce soutien confirme la maturité du moteur et son potentiel pour contribuer à la décarbonation du transport aérien.

Le titre Safran progresse de 2% ce matin à la Bourse de Paris.