information fournie par Reuters • 15/06/2026 à 16:12

Safran Electronics & Defense signe un contrat en Europe pour Skyjacker

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE SIGNE UN CONTRAT EN EUROPE POUR SA SOLUTION SKYJACKER

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(Rédaction de Gdansk)