Safran DSI va fournir des systèmes de propulsion électrique pour la prochaine mission Vestri d'AstroForge

Safran SA SAF.PA :
* SAFRAN DSI FOURNIRA DES SYSTÈMES DE PROPULSION ÉLECTRIQUE POUR LA PROCHAINE MISSION VESTRI D'ASTROFORGE VERS UN ASTÉROÏDE
* LE LANCEMENT EST PRÉVU DÉBUT 2026
* SAFRAN DSI ÉLARGIT SES CAPACITÉS DE FABRICATION AUX ÉTATS-UNIS AVEC LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE USINE À PARKER, DANS LE COLORADO
* LE SITE PRODUIRA DES UNITÉS EPSX00 AU NIVEAU NATIONAL, LES PREMIÈRES LIVRAISONS ÉTANT PRÉVUES AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2026
