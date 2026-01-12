UBS réaffirme son opposition à un pan de la réforme bancaire en Suisse

Le géant bancaire suisse UBS a réaffirmé lundi son opposition à un pan de la réforme du droit bancaire souhaitée par le gouvernement suisse afin de tirer les leçons du sauvetage de Credit Suisse en 2023.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque met en avant les risques potentiels pour l'économie suisse si le durcissement des règles bancaires s'avère trop sévère alors même que le pays dispose déjà d'un "des régimes les plus stricts au monde" en matière de fonds propres, insiste-t-elle.

UBS s'oppose depuis des mois à un projet du Conseil fédéral (gouvernement) et réaffirmait lundi ses critiques à l'issue d'une consultation au Parlement qui s'est achevée le vendredi 9 janvier.

Compte tenu de la taille de la banque depuis sa fusion avec Credit Suisse, le gouvernement souhaite durcir les exigences concernant ses filiales à l'étranger afin qu'elles soient en mesure d'absorber un choc en cas de crise.

Il a proposé de relever progressivement les fonds propres pour que ces filiales étrangères soient intégralement couvertes (contre 60% actuellement), ce que la banque rejette fermement, invoquant le risque que sa compétitivité par rapport à ses concurrentes à l'étranger s'en trouve minée.

"Cette mesure désavantagerait significativement UBS au niveau international", réaffirme UBS dans le document mis en ligne lundi en réponse à cette consultation au Parlement.

Selon la banque, cette mesure - qui l'obligerait à mettre de côté quelque 24 milliards de dollars de fonds propres supplémentaires - n'est "ni proportionnée, ni alignée au plan international". Elle entraînerait "des coûts très élevés pour la banque et affaiblirait la place financière suisse", à l'heure où des "initiatives de dé-régulation" se profilent au contraire dans d'autres centres financiers, argumente-t-elle.

Pour éviter une faillite de Credit Suisse en 2023, les autorités avaient négocié dans l'urgence son rachat par sa concurrente UBS. Mais la fusion des deux plus grandes banques du pays a fait émerger un colosse bancaire qui suscite de vives inquiétudes en cas de crise à l'avenir.

Durant la consultation parlementaire, qui s'était ouverte fin septembre, un groupe d'élus, alliant des députés et sénateurs issus de plusieurs partis allant du centre droit à la droite conservatrice, avait émis des critiques et proposé un compromis. Ils avaient suggéré d'utiliser davantage d'obligations dites AT1, des instruments financiers complexes, dans le calcul des fonds propres, mais proposé de limiter la taille de la banque d'investissement, considérée comme son pan d'activité considéré le plus risqué.