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Safran décroche un contrat de maintenance pour les A350-900 de China Airlines
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 12:59
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L'équipementier aéronautique assurera à Singapour la révision des trains d'atterrissage de l'ensemble de la flotte concernée jusqu'en 2031.

Safran annonce la signature, via Safran Landing Systems, d'un accord avec China Airlines portant sur la révision des trains d'atterrissage principaux de ses 18 Airbus A350-900.

Le contrat couvre l'intégralité de cette flotte et répondra aux besoins de maintenance de la compagnie taïwanaise entre 2026 et 2031. Il comprend les opérations de révision ainsi que l'assistance technique associée.

Les travaux seront réalisés dans le centre de maintenance, réparation et révision (MRO) de Safran Landing Systems à Singapour.

Cet accord prolonge la collaboration entre les 2 groupes, China Airlines faisant déjà appel à Safran pour la maintenance des trains d'atterrissage de ses Airbus A330. Tigerair Taiwan et Mandarin Airlines, également membres du groupe CAL, travaillent aussi avec Safran Landing Systems.

Aux alentours de 13h, le titre progressait de 0,4% à Paris, autour des 333 euros.

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