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Safran confirme des négociations exclusives avec Exail Technologies
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 14:55

Safran SA SAF.PA :

* CONFIRME ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES CONCERNANT UNE ÉVENTUELLE ACQUISITION DE EXAIL TECHNOLOGIES

* PRIX DE 128,50 EUROS PAR ACTION

* LE RACHAT PRENDRAIT LA FORME D’UN RACHAT DU BLOC DE CONTRÔLE DE LA FAMILLE GORGÉ

Texte original tinyurl.com/494r8xjf Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

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333,9000 EUR Euronext Paris -2,85%
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1 commentaire

  • 15:45

    Avec un plus haut d'un mois à 148 et de 6 mois à 159, c'est cadeau

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