information fournie par Reuters • 26/06/2026 à 14:55

Safran confirme des négociations exclusives avec Exail Technologies

Safran SA SAF.PA :

* CONFIRME ÊTRE ENTRÉ EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES CONCERNANT UNE ÉVENTUELLE ACQUISITION DE EXAIL TECHNOLOGIES

* PRIX DE 128,50 EUROS PAR ACTION

* LE RACHAT PRENDRAIT LA FORME D’UN RACHAT DU BLOC DE CONTRÔLE DE LA FAMILLE GORGÉ

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(Rédaction de Gdansk)