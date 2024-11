Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: choisi par l'Egypte pour équiper 10 patrouilleurs information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que la Marine égyptienne a choisi Safran Electronics & Defense pour équiper 10 patrouilleurs de haute mer (OPV pour Offshore Patrol Vessels) avec des systèmes optroniques et de navigation avancés pour renforcer considérablement la technologie de défense navale de l'Égypte.



Ce contrat, signé avec NVL Egypt, inclut le système VIGY 4, qui permet l'observation et le suivi des menaces en conditions difficiles, ainsi que la centrale inertielle Argonyx, offrant une navigation performante en l'absence de signaux GNSS (Global Navigation Satellite System, soit le système de positionnement par satellites).



' Nos équipements renforcent la précision et la sécurité de ses missions maritimes ', résume Alexandre Ziegler, directeur de la Global Business Unit Défense de Safran.



Safran précise enfin que les équipements seront installés en Égypte par le chantier naval d'Alexandrie.





