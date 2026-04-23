Safran-CA en hausse de 18,8% au T1, optimisme sur les objectifs annuels

Safran SAF.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre à la faveur d'une "performance exceptionnelle" des activités pour moteurs civils et s'est dit optimiste sur ses objectifs pour l'ensemble de l'année, malgré les incertitudes provoquées par la guerre en Iran.

Le chiffre d'affaires de l'équipementier aéronautique français s'est établi à 8,624 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 18,8% et de 23% sur une base organique.

"Le début de l'année 2026 montre une dynamique particulièrement soutenue des activités liées aux moteurs civils", a dit le directeur général de Safran, Olivier Andriès, dans un communiqué.

Les livraisons de moteurs LEAP, que Safran coproduit en coopération avec GE Aerospace GE.N , ont bondi de 63% au premier trimestre.

"Malgré les incertitudes actuelles liées au conflit au Moyen-Orient, les bons résultats enregistrés au premier trimestre, tant en aéronautique civile qu'en défense, nous donnent confiance pour atteindre le haut de notre fourchette d'objectifs cette année", a ajouté Olivier Andriès.

Safran prévoit pour 2026 une progression entre 12% et 15% de son chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant compris entre 6,1 milliards et 6,2 milliards d'euros. Le cash-flow libre devrait ressortir entre 4,4 milliards et 4,6 milliards d'euros. Ces perspectives s'appuient notamment sur une hausse d'environ 15% des livraisons de moteurs LEAP.

(Rédigé par Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)