Safran-BOC Aviation commande jusqu'à 300 moteurs LEAP

information fournie par Reuters • 20/07/2026 à 11:46

Safran SA SAF.PA :

* BOC AVIATION ANNONCE UNE COMMANDE JUSQU'À 300 MOTEURS LEAP

* 200 MOTEURS LEAP-1A ET 100 MOTEURS LEAP-1B POUR ÉQUIPER LES AIRBUS A320NEO ET LES BOEING 737 MAX

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(Rédaction de Gdansk)