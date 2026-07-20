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Safran-BOC Aviation commande jusqu'à 300 moteurs LEAP
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 11:46

Safran SA SAF.PA :

* BOC AVIATION ANNONCE UNE COMMANDE JUSQU'À 300 MOTEURS LEAP

* 200 MOTEURS LEAP-1A ET 100 MOTEURS LEAP-1B POUR ÉQUIPER LES AIRBUS A320NEO ET LES BOEING 737 MAX

Texte original https://tinyurl.com/4hy6nvd7 Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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