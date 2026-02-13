Safran augmente de 26% son ROC annuel
13/02/2026
Le chiffre d'affaires du motoriste et équipementier aéronautique s'est accru de 14,7% à 31,33 MdsEUR ( 14,8% sur une base organique), dont un CA de la propulsion en hausse de 17,6%, porté par une progression de 21% des activités d'après-vente.
"2025 a été une année remarquable pour nos activités, portées par un trafic passagers record et une dynamique soutenue dans la défense", commente son DG Olivier Andriès, qui met aussi en avant un nombre record de moteurs LEAP produits.
Pour 2025, un dividende de 3,35 EUR par action sera soumis à l'AG du 21 mai 2026, un montant en augmentation de 16% par rapport à celui au titre de 2024 et représentant un taux de distribution de 40% du résultat net ajusté, retraité de certains éléments non courants.
Safran prévoit d'atteindre pour 2026 (hors Safran Passenger Innovations) un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2 MdsEUR, une croissance du chiffre d'affaires de 12 à 15% et un cash-flow libre de 4,4 à 4,6 MdsEUR.
Par ailleurs, il relève ses ambitions à plus long terme, visant désormais un ROC de 7 à 7,5 MdsEUR d'ici 2028, une croissance du CA sur la période 2024-28 d'environ 10% en moyenne annuelle et une génération de FCF cumulé d'environ 21 MdsEUR sur cette période.
