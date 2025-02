Safran: ANA Holdings commande plus de 75 moteurs information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 12:54









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que ANA Holdings a passé commande de plus de 75 moteurs LEAP de CFM International pour ses flottes de 737 MAX et d'A321neo, comprenant des moteurs installés ainsi que des moteurs de rechange.



Pour rappel, CFM International est une coentreprise à 50/50 entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines.



ANA Holdings a exercé 10 options formulées en 2022 lors d'une commande de 737 MAX, équipés de moteurs LEAP-1B, qui seront opérés par All Nippon Airways (ANA).



Concrètement, ces moteurs équiperont jusqu'à 35 avions opérés par ANA et ses filiales et équiperont 13 avions A321neo et jusqu'à 22 avions Boeing 737 MAX.







Valeurs associées SAFRAN 249,40 EUR Euronext Paris +1,80%