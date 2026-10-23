Safran affiche un chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement supérieur aux prévisions

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* Chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de 13,4 % en croissance organique

* Confirmation des perspectives pour 2026 après leur révision à la hausse en juillet

* La demande en matière de maintenance et de pièces détachées stimule les bénéfices

(Mise à jour avec des détails tirés du communiqué et du contexte)

par Florence Loeve et Joanna Plucinska

Le constructeur français de moteurs d'avion Safran SAF.PA a annoncé vendrediun chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes pourle troisième trimestre , porté par sa division phare des moteurs d'avion, et a confirmé ses perspectives pour 2026.

Safran, l'un des plus grands équipementiers aérospatiaux au monde, a indiqué que son chiffre d'affaires du troisième trimestre avait progressé de 13,4 % en croissance organique pour atteindre 9 milliards d'euros (10,09 milliards de dollars).

Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires trimestriel de 8,99 milliards d’euros, selon un consensus établi par l’entreprise.

Safran avait revu ses objectifs à la hausse en juillet, tablant sur une croissance de son chiffre d’affaires de l’ordre de 15 % et un résultat opérationnel courant compris entre 6,4 et 6,5 milliards d’euros, après avoir enregistré au premier semestre des bénéfices supérieurs aux prévisions, portés par la demande de pièces de rechange.

Ces résultats montrent que la demande de pièces de rechange et de maintenance sur les moteurs plus anciens continue de soutenir les bénéfices de Safran et d’autres constructeurs de moteurs.

La division Propulsion de Safran, qui représentait la moitié de son chiffre d’affaires en 2025, a enregistré une croissance organique de son chiffre d’affaires de 13,2 % au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du marché des pièces de rechange progressant de 18,7 %.

“Les pièces de rechange pour moteurs civils continuent d’afficher de bons résultats, portées par les investissements soutenus des compagnies aériennes dans la maintenance, ce qui confirme notre opinion quant à un marché de l’après-vente solide et durable”, a déclaré le directeur général Olivier Andries dans un communiqué.

CFM, une coentreprise entre Safran et GE Aerospace GE.N et le plus grand constructeur mondial de moteurs à réaction en termes d’unités vendues, tire des bénéfices de la maintenance de ses moteurs CFM56, qui continuent de propulser des milliers d’avions même si le nouveau moteur LEAP de CFM les a remplacés sur les livraisons actuelles d’avions à fuselage étroit de Boeing et d’Airbus.

GE Aerospace a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour la deuxième fois cette année, la demande de réparations et de pièces détachées pour moteurs d’avion restant forte malgré la flambée des coûts du carburant qui a pesé sur les bénéfices des compagnies aériennes.

La division Équipements et Défense de Safran a généré un chiffre d’affaires trimestriel de 3,6 milliards d’euros, légèrement supérieur aux 3,5 milliards d’euros attendus par les analystes.

“Dans le domaine de la défense, nos activités bénéficient d’une dynamique de marché solide, et nous renforçons nos capacités de production afin de nous préparer à la croissance future”, a ajouté M. Andries.

(1 dollar = 0,8921 euro)