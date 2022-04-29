Safran affiche un CA ajusté au T1 de 4,07 milliards d'euros
information fournie par Reuters29/04/2022 à 07:12
29 avril (Reuters) - Safran SAF.PA :
* DONNÉES AJUSTÉES T1 2022: CA DE 4.071 M€, EN HAUSSE DE 22%, ET DE 17 % SUR UNE BASE ORGANIQUE
* DONNÉES CONSOLIDÉES T1 2022: CHIFFRE D’AFFAIRES DE 4.094 M€
* PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES
* RUSSIE: SUSPENSION DE TOUTES LES EXPORTATIONS COMMERCIALES, DES OPÉRATIONS DANS CE PAYS-UNE PERTE D’ACTIVITÉ D’ENVIRON 2% DU CA, UN IMPACT ESTIMÉ D’ENVIRON 70 POINTS DE BASE SUR LA MARGE
* RUSSIE/UKRAINE, L’ACCROISSEMENT DES TENSIONS DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ET DE L’INFLATION: IMPACT SUPPLÉMENTAIRE ESTIMÉ D’ENVIRON 80 POINTS DE BASE SUR LA MARGE
* RUSSIE/UKRAINE: VSMPO FOURNIT ENVIRON 50% DES BESOINS EN TITANE; L’APPROVISIONNEMENT POUR 2022 ASSURÉ; DES SOURCES ALTERNATIVES EN TRAIN D’ÊTRE SÉCURISÉES
* RUSSIE/UKRAINE: DES ÉCONOMIES DE COÛTS, DES MESURES COMMERCIALES, DES REPORTS DE CERTAINES DÉPENSES SONT MIS EN OEUVRE POUR COMPENSER LES IMPACTS SUR LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE 2022
* RUSSIE/UKRAINE: À ESTIMER L'IMPACT DE LA DÉCISION DE ROSCOSMOS DE SUSPENDRE LES LANCEMENTS DES FUSÉES SOYOUZ OPÉRÉS PAR ARIANESPACE
* RUSSIE/UKRAINE: À ESTIMER L'IMPACT SUR SHANNON ENGINE SUPPORT AVEC 12 MOTEURS DE LOCATIONS CFM56 ET LEAP SONT BLOQUÉS EN RUSSIE
Texte original sur Eikon nNDL41mnZN Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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