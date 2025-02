Safran: accord avec l'indien TEAL pour produire en Inde information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Safran Aircraft Engines annonce avoir signé un contrat avec Titan Engineering and Automation Limited (TEAL), acteur majeur de l'industrie aéronautique indienne basé à Bengaluru, portant sur la production de pièces pour la turbine basse pression du moteur LEAP.



Ce premier partenariat entre les deux sociétés s'appuie sur le savoir-faire technologique de TEAL et permettra de renforcer les capacités de production pour le LEAP en Inde.



La production des premières pièces démarrera dès 2026.



Ce contrat s'inscrit dans la politique ' Make in India ' portée par le gouvernement indien afin de soutenir la croissance aéronautique du pays.



' Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec TEAL, qui marque une étape importante dans notre développement en Inde et la mise en place de chaînes d'approvisionnement locales' a commenté Dominique Dupuy, Directeur des Achats de Safran Aircraft Engines.





