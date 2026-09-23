Safran-Accord avec China Airlines pour la révision des trains d'atterrissage des Airbus A350-900

Safran SA SAF.PA :
* CHINA AIRLINES CHOISIT SAFRAN POUR LE PROGRAMME DE RÉVISION DES TRAINS D'ATTERRISSAGE DE L'AIRBUS A350-900
* L'ACCORD PERMETTRA DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA COMPAGNIE EN MATIÈRE DE MAINTENANCE DES TRAINS D’ATTERRISSAGE DE 2026 À 2031
Texte original https://tinyurl.com/4324r5fp
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(Rédaction de Gdansk)
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