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Safran-Accord avec China Airlines pour la révision des trains d'atterrissage des Airbus A350-900
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 09:32
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Safran SA SAF.PA :

* CHINA AIRLINES CHOISIT SAFRAN POUR LE PROGRAMME DE RÉVISION DES TRAINS D'ATTERRISSAGE DE L'AIRBUS A350-900

* L'ACCORD PERMETTRA DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA COMPAGNIE EN MATIÈRE DE MAINTENANCE DES TRAINS D’ATTERRISSAGE DE 2026 À 2031

Texte original https://tinyurl.com/4324r5fp

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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