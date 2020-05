Safe Orthopaedics entre en négociation exclusive pour l'acquisition de LCI Medical

- Création d'un acteur intégré leader du prêt-à-l'emploi en chirurgie du dos

- Équilibre financier du nouvel ensemble visé début 2022.

- Nouvelles opportunités de croissance et de partenariats industriels





Éragny-sur-Oise, France, le 6 mai 2020 à 18h00 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation de kits prêts à l'emploi, comprenant implants et instruments à usage unique, neufs et stériles, destinés au traitement mini-invasif des fractures du rachis, entre en négociation exclusive pour l'acquisition du fabricant de dispositifs médicaux LCI Medical (Fleurieux-sur-l'Arbresle, France).