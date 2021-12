Safe Orthopaedics annonce les premiers bénéfices cliniques à 3 mois et le lancement mondial de Sycamore



► Résultat du suivi à 3 mois

► Réduction de la douleur de 65% (échelles ODI & VAS)

► Lancement Mondial début Janvier 2022

► Homologation aux Etats-Unis attendue en 2022





Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 20 décembre 2021 à 17h35 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la fin de la première évaluation de Sycamore à 3 mois des premiers cas de chirurgie par le groupe de chirurgiens évaluateurs.

Le 24 mai 2021, Safe Orthopaedics avait annoncé le marquage CE de Sycamore, Implant destiné à sécuriser le traitement des fractures vertébrales et réduire les risques de fractures adjacentes.

Il avait d’ailleurs été démontré dans une étude biomécanique préalable, sur vertèbres humaines, un renforcement de la résistance à la compression de 40% entre une vertèbre instrumentée avec le dispositif Sycamore et une vertèbre n’ayant subi qu’une simple cyphoplastie par ballonnet.

Le 18 décembre 2021 s’est tenue la réunion des chirurgiens évaluateurs franco-allemands de Sycamore afin de statuer sur l’évaluation des bénéfices cliniques à 3 mois et notamment l’évaluation de la réduction de la douleur sur plusieurs dizaines de chirurgies.