Safe Orthopaedics annonce le regroupement de ses actions et le renouvellement de son Conseil d'Administration à l'issue de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2019

? Approbation du regroupement des actions? Nomination de nouveaux administrateurs indépendants : Philippe Chêne, Philippe Petrou et Ismaël Nujurally? Nomination d'administrateurs salariés : Thomas Droulout et François-Henri Reynaud? Nomination de Pierre Dumouchel au poste de Président du Conseil d'AdministrationÉragny-sur-Oise, France, le 26 novembre 2019 - Safe Orthopaedics (FR0012452746 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique, neufs et stériles, améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd'hui que l'assemblée générale des actionnaires tenue ce jour a approuvé l'ensemble des résolutions portant notamment sur le regroupement de ses actions par 150 et a décidé du renouvellement de la composition de son conseil d'administration. Dans ce contexte, le conseil d'administration nouvellement composé a désigné Pierre Dumouchel, actuel Directeur Général de Safe Orthopaedics, au poste de Président du conseil d'administration et mis en œuvre le regroupement des actions.