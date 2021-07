Safe annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

? Chiffre d'affaires de 1,085M€ au 2ème trimestre 2021, en croissance de 67%, malgré l'impact de la crise sanitaire

? Chiffre d'affaires de 2,168M€ au 1er semestre 2021, en croissance de 25%, malgré l'impact de la crise sanitaire

? Reprise significative de l'activité sur tous les marchés dès le deuxième trimestre 2021



Éragny-sur-Oise, France, le 7 juillet 2021 17h35 - Safe (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce son chiffre d'affaires semestriel clos au 30 juin 2021.

«Le groupe Safe clôture le premier semestre 2021 avec une croissance des ventes semestrielles globale de 25% par rapport au premier semestre 2020 portée par une croissance des ventes au deuxième trimestre de 67% ,et ce dans tous les secteurs géographiques dans lesquels le groupe est présent même si les actions commerciales ont été encore limitées par la crise sanitaire jusqu'à fin mai » commente Pierre Dumouchel, Président et Directeur Général de Safe Group. « L'accélération de la vaccination et l'amélioration des courbes de contamination au virus dans de nombreux pays donne confiance sur un retour à la normale dans les mois à venir. Notre groupe travaille une croissance accélérée au second semestre sur ses deux activités.