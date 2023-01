Safe annonce le regroupement de ses actions à raison de 1 action nouvelle contre 3.700 actions existantes

Éragny-sur-Oise, France, le 12 janvier 2023, 17h30 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos (la « Société »), annonce aujourd'hui que son Conseil d’administration a décidé, lors de ses réunions en date du 21 décembre 2022 et du 9 janvier 2023, de mettre en œuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 37 euro contre 3.700 actions anciennes d’une valeur nominale de 0,01 euro, ainsi que l’y a autorisé l’Assemblée générale des actionnaires du 16 décembre 2022 aux termes de sa première résolution (suite à une modification effectuée en séance lors de ladite assemblée générale).



Ce regroupement vise à réduire la volatilité du cours de l’action Safe et favoriser sa stabilisation.