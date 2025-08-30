Sachem Head a nommé 4 administrateurs au sein de Performance Food Group, sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Sachem Head Capital Management a nommé quatre administrateurs au conseil d'administration de Performance Food Group PFGC.N , ont déclaré vendredi deux personnes au courant du dossier, à un moment où le fonds spéculatif incite le distributeur alimentaire à envisager une fusion avec un rival.

Le fonds spéculatif, dirigé par Scott Ferguson, a désigné en privé les candidats au poste d'administrateur peu avant la date limite fixée au début du mois. Les sources n'ont pas révélé les noms des candidats. Le groupe Performance Food compte actuellement 12 administrateurs.

Sachem Head a incité Performance Food à rechercher des moyens d'améliorer sa rentabilité et souhaiterait qu'elle envisage une fusion avec US Foods Holding USFD.N , ont déclaré les sources qui n'ont pas été autorisées à discuter publiquement de cette affaire privée.

US Foods a confirmé avoir approché son rival au sujet d'un éventuel rapprochement.

La directrice générale de Performance Food, George Holm, a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise que le conseil d'administration avait déterminé qu'il n'y avait "aucune raison" de s'engager avec US Foods. Le "conseil d'administration a l'habitude d'évaluer régulièrement une série de solutions potentielles pour générer de la valeur pour les actionnaires", a-t-il ajouté.

Sachem Head possède une expérience considérable dans l'industrie alimentaire, ayant mené une lutte au sein du conseil d'administration et finalement réglé pour des sièges chez US Foods en 2022. Ferguson a été administrateur de US Foods jusqu'en février 2024.

Le fonds spéculatif a récemment commencé à accroître sa participation dans Performance Food. L 'investissement n'était pas mentionné dans son dernier dépôt réglementaire.

Ferguson n'a pas pu être joint et un représentant de Sachem Head s'est refusé à tout commentaire.

Performance Food s'est refusé à tout commentaire.

Bloomberg a d'abord rapporté que Sachem Head avait nommé des administrateurs, sans citer le nombre de sièges que le fonds spéculatif a demandé à occuper au sein du conseil d'administration de la société.