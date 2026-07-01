Sable Offshore rebondit après des opérations sur actions et obligations convertibles pour le prêt d'Exxon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Les actions de Sable Offshore SOC.N , producteur de pétrole et de gaz, ont progressé de 13,6 % mercredi avant l'ouverture de la bourse, à 3,50 dollars, après la conclusion d'une levée de fonds ** SOC annonce le prix de ses offres publiques simultanées portant sur environ 32,5 millions d’actions à 3,08 dollars, pour un produit brut de 100 millions de dollars, ainsi que sur 300 millions de dollars d’obligations convertibles à 6,5 %, arrivant à échéance en 2031 ** Le titre SOC a plongé de 55,8 % mardi pour clôturer à un plus bas historique de 3,08 dollars, après que la société eut annoncé ces opérations visant notamment à rembourser son emprunt auprès d'Exxon Mobil XOM.N

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles est de 4 $, soit 30% au-dessus du prix de l’émission d’actions

** JP Morgan est le seul teneur de livre pour les deux émissions

** À la clôture de mardi, le titre avait perdu 79% en juin, ce qui porte sa baisse à 66% depuis le début de l’année

** La note moyenne de 4 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 24 dollars, selon les données de LSEG