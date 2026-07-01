 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sable Offshore rebondit après des opérations sur actions et obligations convertibles pour le prêt d'Exxon
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Les actions de Sable Offshore SOC.N , producteur de pétrole et de gaz, ont progressé de 13,6 % mercredi avant l'ouverture de la bourse, à 3,50 dollars, après la conclusion d'une levée de fonds ** SOC annonce le prix de ses offres publiques simultanées portant sur environ 32,5 millions d’actions à 3,08 dollars, pour un produit brut de 100 millions de dollars, ainsi que sur 300 millions de dollars d’obligations convertibles à 6,5 %, arrivant à échéance en 2031 ** Le titre SOC a plongé de 55,8 % mardi pour clôturer à un plus bas historique de 3,08 dollars, après que la société eut annoncé ces opérations visant notamment à rembourser son emprunt auprès d'Exxon Mobil XOM.N

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles est de 4 $, soit 30% au-dessus du prix de l’émission d’actions

** JP Morgan est le seul teneur de livre pour les deux émissions

** À la clôture de mardi, le titre avait perdu 79% en juin, ce qui porte sa baisse à 66% depuis le début de l’année

** La note moyenne de 4 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 24 dollars, selon les données de LSEG

Obligations

Valeurs associées

EXXON MOBIL
136,480 USD NYSE +0,32%
Gaz naturel
3,28 USD NYMEX 0,00%
JPMORGAN CHASE
327,090 USD NYSE -0,73%
Pétrole Brent
72,18 USD Ice Europ -1,01%
Pétrole WTI
69,04 USD Ice Europ -1,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 13:13:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
36,9 +20,27%
CAC 40
8 333,38 -0,84%
Pétrole Brent
71,92 -1,37%
SOITEC
120,45 +2,69%
STELLANTIS
5,036 +1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank