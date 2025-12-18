Sable Offshore progresse en confirmant l'activation de son gazoduc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

18 décembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine Sable Offshore SOC.N font un bond de 68 % pour atteindre 8,86 $

** La société reçoit la confirmation de la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration du ministère américain des Transports (PHMSA) que son pipeline reliant l'unité de Santa Ynez au terminal de Pentland Station dans le comté de Kern, en Californie, est "actif"

** Au début du mois d'octobre, un juge californien a rejeté la demande de l'entreprise de lever l'ordonnance de cessation et d'abstention de l'État concernant les réparations qu'elle a effectuées sur un système de pipeline terrestre lié au projet de Santa Ynez, ce qui explique que le pipeline soit resté inactif

** En incluant les mouvements de la session, le SOC a baissé de 62,1% depuis le début de l'année