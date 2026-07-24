Sabadell prévoit une amélioration de ses résultats en 2026 et 2027

Des passants devant une agence de la banque Sabadell à Madrid

par Jesús Aguado

Sabadell prévoit une ‌amélioration de ses revenus et de sa profitabilité en 2026 et 2027, malgré ​une baisse du revenu net d'intérêt (RNI) au deuxième trimestre vendredi, alors que la banque espagnole s'oriente vers une stratégie autonome après la cession de TSB au Royaume-Uni.

Le quatrième ​groupe bancaire espagnol par la capitalisation boursière a publié une hausse de 28% de son bénéfice net à ​624 millions d'euros pour la période avril-juin, porté ⁠par les plus-values de 322 millions d'euros issues de la cession de ‌TSB, mais en-deçà des 653 millions attendus par les analystes.

Le RNI de Sabadell, la différence entre ce que la banque gagne sur les ​prêts et ce qu'elle ‌verse pour les dépôts, a reculé de 0,4% en glissement ⁠annuel pour s'établir à 902 millions d'euros, mais il a dépassé les attentes des analystes (895 millions) et a progressé de 3,4% en glissement trimestriel. Le groupe prévoit une ⁠hausse de plus de ‌1% du RNI cette année.

A la Bourse de Madrid, vers 09h10 ⁠GMT, l'action grimpait de 3,62% à 3,37 euros, portée par les résultats et ‌l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 331 millions d'euros.

Le rendement ⁠des fonds propres tangibles (ROTE), un indicateur clé de la rentabilité de ⁠Sabadell, est attendu ‌par le groupe à 16% d'ici la fin 2027 et à 14,5% pour la ​fin 2026, tandis qu'il s'élève à 13,6% ‌à fin-juin.

Le groupe a déclaré que ses frais de gestion avaient augmenté de 12,7% sur un an, principalement ​en raison de dépenses non récurrentes pour 37 millions d'euros liées à un plan de départ à la retraite anticipé en Espagne.

Il prévoit que ce ⁠plan lui permettra de réaliser des économies brutes annuelles de 40 millions d'euros à partir de 2027, dont 20 millions dès le second semestre 2026, un chiffre supérieur aux estimations initiales. Sabadell table sur une hausse des coûts récurrents inférieure à 3% d'ici fin 2026.

(Jesús Aguado; avec la contribution de Emma Pinedo; version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)