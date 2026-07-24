Sabadell prévoit une amélioration de ses résultats en 2026 et 2027

Des passants devant une agence de la banque Sabadell à Madrid
par Jesús Aguado
Sabadell prévoit une amélioration de ses revenus et de sa profitabilité en 2026 et 2027, malgré une baisse du revenu net d'intérêt (RNI) au deuxième trimestre vendredi, alors que la banque espagnole s'oriente vers une stratégie autonome après la cession de TSB au Royaume-Uni.
Le quatrième groupe bancaire espagnol par la capitalisation boursière a publié une hausse de 28% de son bénéfice net à 624 millions d'euros pour la période avril-juin, porté par les plus-values de 322 millions d'euros issues de la cession de TSB, mais en-deçà des 653 millions attendus par les analystes.
Le RNI de Sabadell, la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse pour les dépôts, a reculé de 0,4% en glissement annuel pour s'établir à 902 millions d'euros, mais il a dépassé les attentes des analystes (895 millions) et a progressé de 3,4% en glissement trimestriel. Le groupe prévoit une hausse de plus de 1% du RNI cette année.
A la Bourse de Madrid, vers 09h10 GMT, l'action grimpait de 3,62% à 3,37 euros, portée par les résultats et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 331 millions d'euros.
Le rendement des fonds propres tangibles (ROTE), un indicateur clé de la rentabilité de Sabadell, est attendu par le groupe à 16% d'ici la fin 2027 et à 14,5% pour la fin 2026, tandis qu'il s'élève à 13,6% à fin-juin.
Le groupe a déclaré que ses frais de gestion avaient augmenté de 12,7% sur un an, principalement en raison de dépenses non récurrentes pour 37 millions d'euros liées à un plan de départ à la retraite anticipé en Espagne.
Il prévoit que ce plan lui permettra de réaliser des économies brutes annuelles de 40 millions d'euros à partir de 2027, dont 20 millions dès le second semestre 2026, un chiffre supérieur aux estimations initiales. Sabadell table sur une hausse des coûts récurrents inférieure à 3% d'ici fin 2026.
(Jesús Aguado; avec la contribution de Emma Pinedo; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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