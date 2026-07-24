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Une première depuis l'invasion russe en Ukraine : la Roumanie abat un drone au F-16 dans son espace aérien
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/07/2026 à 12:33
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Bucarest avait voté en 2025 un cadre légal permettant l'interception et la destruction de drones. Une intervention, effectuée ce vendredi 24 juillet, constitue la première utilisation de ces nouvelles prérogatives.

Trois F-16 de l'armée de l'air roumaine, le 1er décembre 2023, à Bucarest (illustration) ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

Trois F-16 de l'armée de l'air roumaine, le 1er décembre 2023, à Bucarest (illustration) ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Roumanie a abattu un drone à une centaine de kilomètres de Bucarest vendredi 24 juillet. L'information a été annoncée par le président roumain, Nicusor Dan. Le drone "a été abattu vers 11h, par un pilote roumain aux commandes d'un F-16", a déclaré Nicosur Dan devant les médias.

L'armée a pu abattre le drone en raison du caractère inhabité de la zone où il avait été repéré, a précisé le chef de l'Etat.

Chasseurs italiens et roumains

Les incursions de drone sont fréquentes en mer Noire et à la frontière avec l'Ukraine, la Roumanie et l'Union européenne (UE) dénonçant la responsabilité de la Russie dans ces incidents de sécurité. "C’est la première fois qu’un drone est intercepté et détruit dans l’espace aérien national de la Roumanie", a précisé sur X la ministre roumaine des Affaires étrangères Toiu Oana. En février 2025, le Parlement roumain avait voté une loi autorisant les forces armées à abattre les drones violant l'espace aérien du pays, sans que la disposition ne soit utilisée jusqu'alors.

Selon le gouvernement, les radars roumains l'ont détecté avant que des avions de chasse italiens, engagés dans la mission de police du ciel de l’OTAN, puis roumains, ne soient déployés. Il a précisé dans un communiqué que l'armée avait engagé la cible "avec un missile" après avoir constaté qu'elle avait pénétré son espace aérien, près du village de Padina (est). La zone d’impact et les débris sont actuellement en cours d’analyse, selon les autorités.

La Roumanie muscle sa défense anti-drones

Le pays de 19 millions d'habitants est devenu l'un des Etats les plus exposés aux conséquences de la guerre en Ukraine parmi les membres de l'Alliance atlantique. Sa façade orientale, bordée par la mer Noire, se trouve à proximité immédiate de zones régulièrement ciblées par les frappes russes. La défense aérienne roumaine a elle fait face à des dizaines de violations de son espace aérien et crashs de drones sur son territoire survenus depuis le début de la guerre en Ukraine voisine.

Le 17 juillet dernier, la Roumanie avait ainsi annoncé la signature de contrats "majeurs" pour moderniser son armée et renforcer sa défense. Les contrats annoncés portent sur l'achat de 12 hélicoptères militaires H225M Caracal auprès d'Airbus pour 757 millions d'euros et de 12 radars de surveillance aérienne Thales Ground Master 200 MM/A d'une valeur de 247 millions d'euros, selon un communiqué du ministère de la Défense. Au total, la Roumanie prévoit d'acheter pour 2,2 milliards d'euros de systèmes antidrones via le programme européen Safe de soutien au réarmement, avait alors précisé le ministère.

Depuis 2023, les autorités roumaines ont annoncé à plusieurs reprises la découverte de fragments de drones après des attaques menées contre les ports ukrainiens du Danube. Dans la nuit du 28 au 29 mai, la chute d'un drone à charge explosive sur un immeuble d'habitation à Galati, près de la frontière ukrainienne, avait fait deux blessés.

Guerre en Ukraine

10 commentaires

  • 24 juillet 19:50

    La Russie a envahi l'Ukraine, pays souverains, marquant le début du conflit à grande échelle le 24 février 2022 sur ordre de Vladimir Poutine, après une première phase en 2014 marquée par l'annexion de la Crimée. Toute affirmation contraire n'est que propagande du Kremlin propagée par des trolls nuls en histoire et en droit international. Lire que la Russie s'est portée au secours des russes du Donbass en les bombardant est ne rigolade

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