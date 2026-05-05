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Sabadell : bénéfice net -29% au T1 avec la hausse des coûts et la baisse du RNI
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 07:24

Sabadell SABE.MC a fait état mardi d'une chute de 29% sur un an de son bénéfice net au premier trimestre, en raison d'une baisse des commissions et du revenu net d'intérêt, ainsi que d'une hausse de ses coûts, alors que le groupe bancaire se concentre désormais sur sa stratégie autonome consécutive à la vente de sa filiale britannique TSB.

La quatrième banque espagnole en termes de capitalisation boursière a enregistré un bénéfice net de 347 millions d'euros au premier trimestre, inférieur aux 424 millions attendus par les analystes interrogés par Reuters.

Ses coûts globaux ont augmenté de 13,4% sur un an, plombés par 55 millions d'euros de dépenses non récurrentes liées à un plan de départ anticipé à la retraite en Espagne, et par une charge de 14 millions d'euros liée à la vente de TSB.

Bien que la cession de TSB n'ait été finalisée que le 1er mai, Sabadell a également fourni une comparaison pro forma excluant TSB, laissant apparaître un recul de 28% du bénéfice net à 284 millions d'euros pour le trimestre, inférieur aux 335 millions anticipés.

Hors TSB, le revenu net d'intérêt de Sabadell, soit la différence entre les intérêts reçus sur les prêts octroyés et les intérêts que les banques paient sur les dépôts, a reculé de 3,5% en glissement annuel sur une base pro forma au cours du trimestre, à 872 millions d'euros, conformément aux prévisions des analystes.

(Rédigé par Jesús Aguado; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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