SAB Biotherapeutics chute suite à une offre d'actions de 85 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de SAB Biotherapeutics SABS.O ont baissé de 2,9 % avant l'ouverture du marché, à 3,95 dollars, après la fixation du prix d'un placement secondaire de 85 millions de dollars réalisée de nuit. ** La société biopharmaceutique basée à Miami Beach, en Floride, a vendu mardi en fin de journée ~22,1 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter ~2,8 millions d'actions, au prix de 3,85 dollars

** Le prix de l'offre est inférieur de 5,4 % à celui de la dernière vente

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer le développement de son principal produit candidat, le SAB-142, son immunothérapie conçue pour retarder l'apparition ou la progression du diabète de type 1 (T1D)

** Jefferies, UBS, Citigroup et Barclays sont les teneurs de livre conjoints

** La société a ~50,95 millions d'actions en circulation

** A la clôture mardi, l'action a augmenté de ~9% depuis le début de l'année et de ~150% au cours des 12 derniers mois

** Les 8 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes, dont 3 avec une recommandation de "strong buy"; l'objectif de cours médian est de 7 $, selon LSEG.