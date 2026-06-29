Saab va fournir 3 sous-marins à la Pologne, le titre refait surface

Après trois séances de repli (-3,52% au total), le titre gagne 2,2% à la faveur de la signature d'un contrat visant à équiper la marine polonaise avec des sous-marins A26, accompagnés d'un ensemble d'armements, de formation et de soutien.

Saab annonce avoir signé un contrat avec l'Agence polonaise de l'armement pour la production et la livraison de 3 sous-marins de type A26, pour une valeur d'environ 47 MdsSEK (soit 4,2 MdsEUR). Les livraisons s'échelonneront jusqu'en 2038.

Le contrat comprend également un ensemble d'armements ainsi qu'un dispositif de formation et de soutien. "Nous sommes profondément honorés que la Pologne ait choisi les sous-marins de Saab pour renforcer ses capacités de défense", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab.

Afin de soutenir l'exploitation de ces bâtiments, le groupe mettra en place des capacités de maintenance, de réparation et de révision en Pologne en collaboration avec l'industrie locale.

Par ailleurs, la Pologne exploitera le sous-marin suédois HMS Södermanland comme solution transitoire dans le cadre d'un accord distinct entre la Pologne et la Suède.