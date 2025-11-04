Saab signe un contrat d'environ 1 milliard de SEK avec l'Agence suédoise du matériel de défense
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 11:25
Il s'agit d'une commande de production en série pour les lanceurs qui a été incluse en tant qu'option dans un contrat existant pour le développement et l'intégration du système de lanceur précise le groupe.
Le système de lancement est utilisé pour transporter des missiles air-air et des nacelles de contre-mesures sur Gripen C/D et Gripen E. Il est monté sur les pylônes d'armes de l'avion et dispose d'un lien sophistiqué entre l'avion et les armes montées sur le lanceur.
' Le système de lancement est un élément important pour nous permettre de continuer à assurer la disponibilité du Gripen et à soutenir les capacités de l'armée de l'air suédoise ', a déclaré Lars Tossman, responsable du secteur aéronautique de Saab.
