Saab signe le premier contrat de la Giraffe 4A terrestre à l'Amérique latine
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 11:32
Le montant de la commande est d'environ 550 millions de SEK.
La solution de capteurs numériques mobiles et autonomes Giraffe 4A augmente les capacités de surveillance aérienne terrestre.
Giraffe 4A est un système radar multifonctionnel qui offre aux utilisateurs une gamme de capacités avancées. 'Avec sa capacité à identifier et à suivre un grand nombre d'objets simultanément, il est bien adapté à la surveillance aérienne et maritime' souligne le groupe.
' Cette étape marque une étape importante dans l'expansion de notre présence dans la région avec des radars à moyenne portée avancés. Cette capacité fournira à notre client une capacité de surveillance aérienne de pointe ', a déclaré Carl-Johan Bergholm, responsable du secteur d'activité Surveillance de Saab.
