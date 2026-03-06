 Aller au contenu principal
Saab s'allie à la Kyiv School of Economics pour accélérer la recherche en drones
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:51

Le groupe de défense suédois renforce sa coopération académique afin de développer des technologies critiques pour les systèmes de défense de nouvelle génération.

Saab annonce la signature d'un accord de collaboration avec la Kyiv School of Economics (KSE) visant à renforcer la recherche et développement dans les systèmes aériens sans pilote et la microélectronique. Le partenariat établit un cadre de coopération à long terme incluant des projets de recherche communs, des expérimentations technologiques et des collaborations avec les étudiants.

L'initiative vise à accélérer le développement de capacités de défense, tout en formant une nouvelle génération d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés dans ces domaines stratégiques. Saab apportera notamment son expertise dans les systèmes de défense à grande échelle, les technologies de capteurs et les solutions électroniques avancées.

"Cette collaboration renforce nos capacités de recherche technologique au niveau mondial et nous donne un accès direct aux nouvelles opportunités offertes par les technologies UAV et la microélectronique", déclare Anders Carp, directeur général adjoint de Saab.

Peu avant midi, le titre Saab s'adjuge près de 2% à Stockholm.

