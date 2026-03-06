Saab s'allie à la Kyiv School of Economics pour accélérer la recherche en drones
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:51
Saab annonce la signature d'un accord de collaboration avec la Kyiv School of Economics (KSE) visant à renforcer la recherche et développement dans les systèmes aériens sans pilote et la microélectronique. Le partenariat établit un cadre de coopération à long terme incluant des projets de recherche communs, des expérimentations technologiques et des collaborations avec les étudiants.
L'initiative vise à accélérer le développement de capacités de défense, tout en formant une nouvelle génération d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés dans ces domaines stratégiques. Saab apportera notamment son expertise dans les systèmes de défense à grande échelle, les technologies de capteurs et les solutions électroniques avancées.
"Cette collaboration renforce nos capacités de recherche technologique au niveau mondial et nous donne un accès direct aux nouvelles opportunités offertes par les technologies UAV et la microélectronique", déclare Anders Carp, directeur général adjoint de Saab.
Peu avant midi, le titre Saab s'adjuge près de 2% à Stockholm.
A lire aussi
-
Energie et guerre au Moyen-Orient : "Il y a beaucoup de pétrole sur le marché" mais un "problème sérieux de logistique", estime l'AIE
La guerre au Moyen-Orient soulève des inquiétudes quant à la situation énergétique dans le monde, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) assure qu'il n'y a "pas de pénurie" de pétrole. De quoi rassurer les inquiétudes. L'Agence internationale de l'énergie a ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes essuient de nettes pertes vendredi, focalisées sur des cours du pétrole toujours plus haut qui chahutent les marchés mondiaux depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vers 12H00 GMT, Paris cédait 1,21%, Francfort 1,01% et Londres était ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes sont retombées dans le rouge vendredi à mi-séance, s'acheminant vers leur plus forte perte hebdomadaire depuis la tempête commerciale d'avril 2025, alors que les craintes inflationnistes ... Lire la suite
-
Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a dit vendredi envisager davantage de liaisons directes pour l'Asie et l'Afrique, en réponse à la guerre au Moyen-Orient qui révèle la vulnérabilité des hubs dans le Golfe. "La forte concentration des flux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer