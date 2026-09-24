Saab renforce ses ambitions dans le spatial avec SSC Space, OHB Sweden et Ericsson

Le groupe de défense suédois veut élargir son rôle dans le domaine spatial en s'appuyant sur son expertise dans les capteurs, les communications et l'intégration de systèmes.

Saab annonce la signature de protocoles d'accord (MoU) avec SSC Space, OHB Sweden et Ericsson afin d'explorer des coopérations dans les capacités spatiales et multidomaines.

Avec SSC Space, le groupe étudiera l'association de ses capacités d'intégration aux réseaux de stations au sol, aux services d'ingénierie de mission et aux infrastructures de lancement orbital, notamment au centre spatial d'Esrange.

L'accord avec OHB Sweden porte sur l'intégration de systèmes et plateformes satellitaires aux solutions de Saab dans les domaines aérien, terrestre, maritime et cyber.

Enfin, Saab et Ericsson examineront l'intégration des communications terrestres et spatiales pour répondre aux futurs besoins de défense, de sécurité et de résilience sociétale.

En milieu de matinée, le titre reculait de 3,9% à la Bourse de Stockholm.