 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA: des industriels appellent Trump à ne pas bloquer les exportations de diesel
information fournie par AFP 24/09/2026 à 22:19
Ajouter Boursorama à vos sources

Vue aérienne des installations d'Exxon/Mobil le 13 août 2026 à Wink, au Texas. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brandon Bell )

Vue aérienne des installations d'Exxon/Mobil le 13 août 2026 à Wink, au Texas. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brandon Bell )

Plus d'une trentaine d'organisations représentant le secteur pétrolier américain ainsi que des chambres de commerce fédérale et locales ont appelé Donald Trump à ne pas interdire les exportations de diesel américain, estimant que cela entraînerait une hausse des prix et des problèmes d'approvisionnement.

Le chef de l'Etat s'est déclaré mardi favorable à une interdiction des exportations de diesel américain, alors que les prix des carburants ont flambé en raison de la guerre au Moyen-Orient.

"Nous vous pressons de rejeter les appels à interdire ou à limiter les exportations de diesel et d'autres produits" pétroliers, ont écrit ces organisations, dans une lettre adressée mercredi au président et rendue publique jeudi.

Selon les signataires, une telle décision "provoquerait une production inférieure de carburant, des approvisionnements plus tendus et une hausse des coûts pour les foyers américains, les agriculteurs et les chauffeurs routiers".

Ils affirment que les raffineries du pays "tournent à pleine capacité pour alimenter les Etats-Unis et pour aider à stabiliser le marché mondial des carburants".

Ils ajoutent qu'elles produisent davantage que la demande aux Etats-Unis ce qui permet d'en exporter en Amérique latine et en Europe.

Par conséquent, d'après eux, une interdiction d'exportation laisserait également un vide que les concurrents des raffineurs américains s'empresseraient de combler.

Andy Lipow, analyste de Lipow Oil Associates, a expliqué à l'AFP que les raffineurs, faute de capacités de stockage pour absorber l'excédent, seraient contraints de réduire ou de suspendre leur production de gazole mais, ce faisant, ils "produiraient également moins d'essence, de kérosène et d'autres produits pétroliers".

"Cela pourrait entraîner des pénuries d'essence et des prix supérieurs à la pompe", a-t-il prévenu.

Parmi les signataires figurent la Chambre de commerce des Etats-Unis et de plusieurs Etats, ainsi que l'American Petroleum Institute (API) ou encore des associations professionnelles d'industriels du gaz et du pétrole dans des Etats et des régions très impliqués dans ce secteur (Texas, Oklahoma, Louisiane, etc).

Le sujet est hautement politique aux Etats-Unis, où la flambée des prix à la pompe fait craindre aux Républicains une défaite lors des élections législatives de mi-mandat, début novembre.

Le gallon (3,78 litres) de diesel a atteint un record historique mardi à 6,53 dollars en moyenne, contre 3,69 dollars un an plus tôt, selon l'association automobile américaine (AAA).

Environnement
Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 24 septembre 22:49

    Ouais et les Européens probablement aussi !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant américain des cafés Starbucks annonce de nouvelles fermetures de cafés en Amérique du Nor ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Starbucks, en restructuration, continue de fermer des cafés en Amérique du Nord
    information fournie par AFP 24.09.2026 23:55 

    Le géant américain des cafés Starbucks, en pleine restructuration stratégique après plusieurs années de difficultés financières, a annoncé jeudi de nouvelles fermetures de cafés, aux performances considérées insuffisantes, en Amérique du Nord. "Nous avons examiné ... Lire la suite

  • Les cours du pétrole ont clôturé en hausse jeudi, les investisseurs se montrant sceptiques quant à la perspective d'un accord prochain entre les Etats-Unis et l'Iran ( AFP / Johan ORDONEZ )
    Moyen-Orient: le pétrole monte, faute d'avancées diplomatiques
    information fournie par AFP 24.09.2026 23:49 

    Les cours du pétrole ont clôturé en hausse jeudi, les investisseurs se montrant sceptiques quant à la perspective d'un accord prochain entre les Etats-Unis et l'Iran. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a progressé de 3,41% ... Lire la suite

  • La justice a invalidé jeudi l'élection municipale de Montargis remportée de justesse par le Rassemblement national en mars, jugeant que la diffusion d'une vidéo diffamatoire avait pu altérer la sincérité du scrutin, ( AFP / Ludovic MARIN )
    Municipales: la victoire du RN à Montargis annulée par la justice
    information fournie par AFP 24.09.2026 23:31 

    La justice a invalidé jeudi l'élection municipale de Montargis remportée de justesse par le Rassemblement national en mars, jugeant que la diffusion d'une vidéo diffamatoire avait pu altérer la sincérité du scrutin, une décision que le parti va contester. Lors ... Lire la suite

  • Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la tribune de l'ONU, le 24 septembre 2026 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    A l'ONU, un Netanyahu combatif pourfend ses détracteurs
    information fournie par AFP 24.09.2026 23:19 

    Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lancé dans une difficile campagne pour sa réélection, s'est livré jeudi à un réquisitoire contre les nombreux détracteurs d'Israël, au moment où les violences se multiplient contre les Palestiniens en Cisjordanie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank