 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saab renforce sa coopération navale avec le groupe polonais PGZ
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 15:08

Le groupe suédois de défense approfondit son partenariat avec le principal acteur militaire polonais autour des navires de surface, des sous-marins et des technologies sous-marines.

Saab annonce la signature d'un accord de coopération stratégique dans le domaine naval avec PGZ Group, premier groupe de défense en Pologne. Le partenariat porte notamment sur le soutien en service et la maintenance des navires de surface et sous-marins, ainsi que sur l'intégration d'entités de PGZ dans la chaîne d'approvisionnement de Saab.

Les deux groupes entendent également développer des opportunités à l'export pour des plateformes de surface et sous-marines, y compris des navires de secours. L'accord prévoit aussi l'évaluation de la création d'un centre de technologies sous-marines en Pologne.

Saab et PGZ étudieront par ailleurs la production et la commercialisation du drone océanique autonome du groupe suédois, ainsi qu'une possible coopération sur une torpille lourde.

"Cet accord reflète un engagement fort en faveur d'un partenariat renforcé entre les industries polonaise et suédoise", a déclaré Micael Johansson, directeur général de Saab. Cette coopération vise également à renforcer la sécurité en mer Baltique et sur le flanc oriental de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

Le titre Saab recule de 3,6% aujourd'hui à Stockholm.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 980,61 0,00%
SOITEC
155,6 +7,53%
Pétrole Brent
107,39 -0,28%
NOVACYT
0,695 -12,80%
HAFFNER ENERGY
0,1564 +15,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank