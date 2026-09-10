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Saab remanie sa direction et se rapproche d'une vente de GlobalEye aux Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 09:37
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Le groupe suédois de défense annonce plusieurs changements à sa tête alors que La Haye manifeste son intérêt pour son avion de détection et de commandement aéroporté.

Saab annonce une réorganisation de son équipe de direction à compter du 1er octobre 2026 et fait état de la signature d'une lettre d'intention entre les Pays-Bas et la Suède pour l'acquisition d'un avion GlobalEye.

Anders Carp, directeur général adjoint, prendra la tête de la division "Dynamics" tout en conservant ses fonctions actuelles. Marcus Wandt dirigera "Aeronautics", tandis que Lars Tossman prendra la responsabilité de "Group Strategy and Growth" (stratégie et croissance). Görgen Johansson quittera l'équipe de direction pour devenir conseiller stratégique du dirigeant, Micael Johansson.

Parallèlement, Saab a aussi annoncé ce matin que les Pays-Bas envisagaient d'acquérir GlobalEye, le système de détection et de commandement aéroporté (AEW&C) de Saab, capable de détecter des objets dans les airs, en mer et sur terre.

Saab précise toutefois qu'aucun contrat n'a encore été signé, ni aucune commande passée à ce stade.

Depuis le début de l'année, le titre a progressé d'environ 7% à la Bourse de Stockholm.

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