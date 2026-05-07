Saab présente une munition anti-char
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 11:56
Saab annonce le lancement de la munition antichar HEAT 758 pour son système Carl-Gustaf, à l'occasion d'une démonstration de tir organisée en mai à Karlskoga, en Suède.
Cette nouvelle munition a été développée pour détruire les véhicules blindés lourds équipés de blindages réactifs explosifs ( ERA, Explosive Reactive Armour ). HEAT 758 intègre une charge tandem : une première charge neutralise le blindage réactif avant qu'une seconde ne perce le blindage principal.
Selon Saab, la munition peut pénétrer jusqu'à 700 mm de blindage, de quoi neutraliser les véhicules les plus lourdement protégés.
Le groupe précise qu'un client non dévoilé du Carl-Gustaf a déjà commandé la HEAT 758 et que la production est en cours.
La munition repose également sur la technologie Firebolt de Saab, qui permet une communication entre la munition, l'arme Carl-Gustaf M4 et le système de conduite de tir Fire Control Device 558 afin d'améliorer la probabilité d'atteinte dès le premier tir et de réduire la charge de travail du tireur.
Le titre Saab recule de près de 2% à la bourse de Stockholm
A lire aussi
-
Plus d'un quart des voitures immatriculées en Allemagne en avril était 100% électriques, la plus haute part de marché depuis près de trois ans pour un segment soutenu depuis janvier par une prime à l'achat, selon des chiffres officiels publiés jeudi. D'après l'agence ... Lire la suite
-
Les principaux syndicats italiens ont appelé à une grève le 20 mai dans l'ensemble des entreprises du groupe de luxe français Kering, maison mère de Gucci - qui dispose des bureaux et fabrique nombre de produits dans le pays - invoquant un manque de clarté ... Lire la suite
-
Scoot, filiale de Singapore Airlines, a annoncé jeudi avoir commandé cinq appareils de la famille A320neo d'Airbus et avoir exercé ses options sur six autres, alors que la compagnie low-cost asiatique cherche à accroître sa capacité et à ouvrir de nouvelles ... Lire la suite
-
Trois personnes évacuées d'un bateau de croisière frappé par un rare foyer d'hantavirus ayant tué trois passagers ont été rapatriées en Europe pour une prise en charge sanitaire, les autres restant confinés à bord où "plus personne" n'a de symptômes jeudi, en attendant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer