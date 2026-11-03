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Saab présente ses agents d'IA testés en vol sur le Gripen E
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 11:04

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Le groupe suédois de défense a développé en interne des agents d'intelligence artificielle (IA) capables de piloter de manière autonome un avion de combat dans certains scénarios opérationnels.

Saab a annoncé avoir testé en vol ses propres agents d'IA sur le chasseur Gripen E. Lors de ces essais, un agent a contrôlé l'appareil de manière autonome dans des scénarios de combat aérien au-delà de la portée visuelle (BVR), validant ainsi cette capacité en conditions réelles.

Concrètement, ces technologies visent à assister les pilotes ou à équiper des plateformes aériennes sans équipage. Les agents sont entraînés sur des millions d'heures de vol simulées afin d'améliorer leur prise de décision tactique.

L'architecture logicielle du Gripen E permet d'intégrer et de tester rapidement ces systèmes sur un avion de combat opérationnel. Saab entend désormais étendre leurs capacités à davantage de scénarios, notamment dans la perspective d'opérations coordonnées entre appareils pilotés et autonomes.

Le titre Saab recule de 1,4% ce matin à Stockholm, autour des 645 SEK.

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