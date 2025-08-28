Saab: présente Nimbrix, son missile anti-drones information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 12:41









(Zonebourse.com) - Saab annonce que son nouveau missile Nimbrix constitue sa première solution spécifiquement conçue pour contrer les systèmes aériens sans pilote (C-UAS).



Le missile à guidage autonome est développé pour répondre à la menace croissante des petits drones sur le champ de bataille. La portée sera jusqu'à 5 km avec un chercheur actif pour suivre sa cible.



Sa conception compacte et son coût réduit visent à maximiser le nombre de missiles déployés pour assurer une couverture aérienne suffisante. Le système peut fonctionner de manière autonome au sol ou être intégré à des solutions de défense aérienne plus larges, avec des options de montage sur véhicules ou en configurations fixes.



Les discussions avec les clients sont en cours et Saab vise les premières livraisons en 2026. Nimbrix sera présenté au salon DSEI à Londres, au Royaume-Uni, du 9 au 12 septembre 2025.



' Nimbrix est notre réponse aux menaces aériennes sans pilote qui se sont intensifiées ces dernières années. Nimbrix bénéficie de sa longue expérience en matière de défense aérienne et permet de répondre aux nouveaux besoins ', a déclaré Stefan Öberg, responsable de l'unité Missile Systems de Saab.







