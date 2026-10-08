Saab et GKN Aerospace renforcent leur coopération sur la motorisation du Gripen E/F

Le partenariat vise à développer les compétences et les capacités industrielles suédoises dans les moteurs et les systèmes de propulsion des avions de combat.

Saab annonce la signature d'un accord avec GKN Aerospace visant à renforcer leur coopération sur la motorisation du Gripen E/F, conformément à la volonté du gouvernement suédois de consolider l'expertise nationale dans ce domaine.

Cet accord permettra à GKN Aerospace de jouer progressivement un rôle accru dans le programme Gripen E/F, en apportant son expertise, ses capacités et son soutien technique sur les questions liées aux moteurs.

Les 2 groupes collaborent déjà sur la motorisation du Gripen C/D, mais ce nouvel accord étend leur partenariat à la version E/F.

Le titre recule de 1% ce matin à Stockholm alors que la banque Handelsbanken a indiqué ce matin qu'elle considérait la valorisation élevée du groupe comme un risque important. Par conséquent, les analystes ont réitéré leur recommandation "conserver" sur le titre, avec une cible de cours de 600 couronnes.